Владимир Путин после обращения челнинцев поручил упростить схему получения гражданства РФ

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ). Владимир Путин после обращения семьи украинских беженцев из Набережных Челнов на «Прямую линию», которая прошла 20 июня, дал поручение упростить практику предоставления российского гражданства. Сообщение об этом размещено на официальном сайте главы Президента РФ.

Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава МВД России Владимир Колокольцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дети украинских беженцев Люльковичей, проживающих в Набережных Челнах, начали получать паспорта Российской Федерации.

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