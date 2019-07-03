Самозанятый из Татарстана первым в России заключил контракт на биржевой площадке

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 3 июля, был заключен первый в России контракт между налогоплательщиком на профессиональный доход Алексеем Беловым и Минэкономики РТ на изготовление и монтаж придверных табличек из алюминиевого профиля. Исполнитель был выбран по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан. Работы по контракту на сумму 43 860 рублей Алексей обязуется выполнить в течение 2 недель.

«Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, и мы рады на собственном опыте показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги на биржевой площадке», – прокомментировал министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Ресурс, позволяющий получить доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков, был создан на биржевой площадке в апреле 2019 года.

Алексей Белов официально стал самозанятым в марте 2019 года, и изготовление табличек для него – дополнительная подработка: «Я сына на тренировку на гимнастику вожу, там мы с тренером разговорились о том, что он хочет либо ИП зарегистрировать, либо самозанятым стать. Я прочитал о новом налоговом режиме, это показалось мне довольно-таки интересным».

«Он первый в России, потому что только Татарстан предоставил возможность самозанятым участвовать в закупках. Однако этой возможностью могут воспользоваться и самозанятые других регионов», – уточнили в пресс-службе Минэкономики РТ.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 17 тыс. самозанятых граждан.

Воспользоваться новым налоговым режимом могут физлица и ИП, сумма дохода которых в течение года не превышает 2,4 млн рублей. Статус самозанятого дает возможность выйти в правовое поле и получать доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Легализация дохода поможет гражданам подтвердить платежеспособность, получить кредит на жилье, учебу и многое другое.



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