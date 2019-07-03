Татар-информ

3 июля 2019, 16:12

Экономика и финансы

Самозанятый из Татарстана первым в России заключил контракт на биржевой площадке

Рекомендуем

Экономика и финансы

Самозанятый из Татарстана первым в России заключил контракт на биржевой площадке

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 17 тыс. самозанятых граждан.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 3 июля, был заключен первый в России контракт между налогоплательщиком на профессиональный доход Алексеем Беловым и Минэкономики РТ на изготовление и монтаж придверных табличек из алюминиевого профиля. Исполнитель был выбран по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан. Работы по контракту на сумму 43 860 рублей Алексей обязуется выполнить в течение 2 недель.

«Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, и мы рады на собственном опыте показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги на биржевой площадке», – прокомментировал министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Ресурс, позволяющий получить доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков, был создан на биржевой площадке в апреле 2019 года.

Алексей Белов официально стал самозанятым в марте 2019 года, и изготовление табличек для него – дополнительная подработка: «Я сына на тренировку на гимнастику вожу, там мы с тренером разговорились о том, что он хочет либо ИП зарегистрировать, либо самозанятым стать. Я прочитал о новом налоговом режиме, это показалось мне довольно-таки интересным».

«Он первый в России, потому что только Татарстан предоставил возможность самозанятым участвовать в закупках. Однако этой возможностью могут воспользоваться и самозанятые других регионов», – уточнили в пресс-службе Минэкономики РТ.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 17 тыс. самозанятых граждан.

Воспользоваться новым налоговым режимом могут физлица и ИП, сумма дохода которых в течение года не превышает 2,4 млн рублей. Статус самозанятого дает возможность выйти в правовое поле и получать доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Легализация дохода поможет гражданам подтвердить платежеспособность, получить кредит на жилье, учебу и многое другое.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов: «Татнефть» и Slovnaft будут развивать сотрудничество в официальном русле
Новости дня
16:30
В небо над Казанью 13 июля взмоют десятки воздушных змеев

На Кремлевской набережной пройдет пятый городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».

16:12
Самозанятый из Татарстана первым в России заключил контракт на биржевой площадке

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 17 тыс. самозанятых граждан.

15:52
Минниханов: «Татнефть» и Slovnaft будут развивать сотрудничество в официальном русле

Компании Татарстана и Словакии планируют совместные проекты по выпуску биокомпонентов для топлива, дорожного битума и смазочных материалов.

15:38
Уникальные агрокультуры, удобрения и техника: в Лаишевском районе проходит «День поля в Татарстане»

Участие в работе агротехнологической выставки принимают более 160 компаний.

15:24
Водитель, покалечивший автоинспектора, отправился в колонию на пять с половиной лет

Алмаз Заутдинов протащил автоинспектора несколько метров, зажав ему руку стеклом водительской двери.

15:22
Казанские школьники могут выиграть футбольное поле рядом со своим домом

Министерство спорта РТ подарит футбольную площадку победителям состязания по уличному футболу.

15:15
Следком РТ: Мужчина зарезал свою маленькую дочь и пытался свести счеты с жизнью

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

15:02
В Казани пройдет Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд

Команда-победитель соревнований напрямую попадет на Олимпиаду-2020 в Японии.

14:48
В Деревне Универсиады перед WorldSkills оборудуют лаунж-зону для городков и гигантской дженги

Перед чемпионатом рабочих профессий и заездом гостей в кампусе предстоит провести масштабный ремонт.

14:47
В Челнах росгвардейцы поймали вора, который забрал из продуктовой корзины женщины кошелек с пенсией

Сотрудники Росгвардии изучили записи с камер видеонаблюдения в маркете и без труда вышли на след 41-летнего ранее судимого челнинца.

14:35
В Казани нашли убитой полуторагодовалую девочку

По предварительной версии, ребенка убил отец.

14:28
Айназа Ярмиева и Даниса Вильданова назначили замглавы Минстроя Татарстана

Экс-замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрат Гатиятов ушел на повышение в Москву.

14:12
Ассоциация «Элитные семена Татарстана» впервые начала поставлять семена на экспорт в страны ЕС

Ассоциация экспортирует в страны Евросоюза семена ярового ячменя.

14:10
Ак Барс Банк запустил программу диагностики и лечения рака

Ак Барс Банк и компания «МедОблако» предлагают совместную медицинскую программу «Забота о будущем».

14:04
Челнинский участник автопробега «Дорогами Победы» нашел могилу деда недалеко от Смоленска

Дамиру Гараеву перед отправкой в путь удалось выяснить, где захоронен его дед Закир Гараев, погибший в Великую Отечественную войну.

13:59
Жителя Мензелинска приговорили к лишению свободы за долг по алиментам в 430 тысяч рублей

Неплательщика приговорили к семи месяцам лишения свободы.

13:51
В обновленной Деревне Универсиады разместят 5,5 тыс. участников чемпионата WorldSkills

В Деревне Универсиады перед встречей гостей соревнований проходят ремонтные работы во всех корпусах.

13:38
Рустам Минниханов провел переговоры с главой группы компаний «Корстон»

Встреча состоялась в Казанском Кремле.

13:35
МЧС Татарстана напоминает о том, как следует вести себя во время грозы и сильного ветра

На территории республики возможны грозы и сильный юго-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.

13:28
В Татарстан направлено больше всего средств на строительство и модернизацию очистных сооружений

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в рамках реализации Федеральной целевой программы «Вода России».

13:16
В Татарстане выдано 545 лицензий из 8 тысяч на автобусные перевозки пассажиров

Перевозка пассажиров автобусами, сведения о которых не включены в реестр лицензий, запрещена с 29 июня.

13:15
Водитель, убивший коллегу из «АПОПАТ», напился, пока ремонтировал автобус в свой выходной

Очевидцы рассказали росгвардейцам, что сперва между коллегами произошла драка, после чего их разняли, мужчина ушел и вернулся уже с ножом.

13:04
Молодость и амбиции: в Казани стартовал финальный этап фестиваля «Алтын калям — Золотое перо»

За право бесплатно выучиться в КФУ на журналиста поборются 124 школьника из 24 районов Татарстана.

12:59
В Казани задержали мужчину, который, вооружившись отверткой, попытался ограбить прохожего

Злоумышленник напал на мужчину в момент, когда тот возвращался от банкомата с крупной суммой денег.

12:58
В Казани до конца июля отремонтируют улицу Сахарова с прилегающими внутриквартальными проездами

Ремонтные работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

События