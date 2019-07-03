Минниханов: «Татнефть» и Slovnaft будут развивать сотрудничество в официальном русле

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и председатель совета директоров Slovnaft Оскар Вилаги подписали в Казанском Кремле соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках деловых переговоров председателя парламента Словакии Андрея Данко и Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Комментируя подписание документа, Президент РТ отметил, что у компаний много направлений для реализации совместных проектов. А подписанное соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества между флагманами нефтепромышленности Словакии и Татарстана. «“Татнефть” — это ведущая нефтяная компания республики. Направлений для сотрудничества у них [компаний] очень много. У них были деловые контакты до этого, и сейчас они подробно расписали и положили эти взаимоотношения в официальное русло. Я считаю, что это очень позитивный сигнал – в присутствии председателя парламента получить юридические основания для сотрудничества. Мы это приветствуем, я, как председатель совета директоров “Татнефти”, тоже считаю, что это очень позитивный шаг как для нашей компании, так и для словацкой», — сказал Рустам Минниханов.

Важность подписанного соглашения отметил и глава парламента Словакии Андрей Данко. «Я бы хотел поблагодарить представителей вашей и нашей нефтяных компаний за то, что они начали сотрудничать на основании личных отношений. Я считаю, что президент нашей компании, господин Вилаги сделал большое дело», — подчеркнул Данко.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании «Татнефть», в рамках подписанного документа определены возможные направления развития совместных проектов по производству биокомпонентов для моторного топлива, модифицированного дорожного битума, смазочных материалов.

Slovnaft – нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Братиславе. Максимальная мощность переработки — 6 млн тонн сырой нефти в год, которая поставляется преимущественно по трубопроводу «Дружба». Компания ежегодно выпускает около 4,5 млн тонн автомобильного топлива, 200 тыс. тонн химических веществ и порядка 400 тыс. тонн первичных пластмасс. Slovnaft входит в число наиболее технологически оснащенных НПЗ Европы. Треть выпускаемого моторного топлива продается в Словакии, а две трети экспортируется в Чехию, Австрию, Польшу и Германию.

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