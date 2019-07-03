В Нижнекамске на следующей неделе завершат двухгодичную реконструкцию Соболековской трассы

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске подходит к завершению грандиозный проект реконструкции Соболековской дороги. Рабочие обещают завершить укладку асфальта уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Главный инженер нижнекамского филиала «Татавтодора» Зуфар Ямалиев рассказал, что рабочие доделывают последние штрихи. В скором времени дорога будет открыта в две стороны, чтобы население могло добираться до работы и обратно домой с комфортом.





«Но, конечно, останутся некоторые ограничения, потому что работы еще будут продолжаться», – отметил Зуфар Ямалиев.



На реконструкцию объекта из республиканского бюджета было выделено 447 млн рублей. Работы стартовали в 2018 году. Длина дороги составит по 5,3 км в каждую сторону.





В рамках реконструкции полотно расширили до 11,5 метров, добавили полосу для вахтовых автобусов. Обратную дорогу тоже сделали комфортнее, доведя ширину до восьми метров. По всей дороге, где это необходимо, установили ограждения, по всей длине проложили водоотвод, границы отсыпали щебнем.



Подрядчики обещают, что дорога прослужит более десяти лет, а гарантийный срок на нее составляет четыре года. Асфальтобетонную смесь здесь уложили прочную, поэтому специалисты «Татавтодора» в качестве не сомневаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске ремонт на Соболековской трассе привел к дорожному коллапсу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.