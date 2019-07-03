(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 5 июля на озере Изумрудном пройдет экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна водоема, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

В очистке территории примут участие активисты экологического движения «Будет Чисто», представители различных организаций, аквалангисты подводного исследовательского отряда имени А. А. Леонова и все неравнодушные казанцы.

Весь собранный участниками мусор будет собран, рассортирован и вывезен с территории пляжа.

Экологическая акция по очистке водоемов в этом году проводится уже в третий раз. Участники прошлых субботников собрали около 50 куб. м мусора, в основном это пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пластиковая упаковка.

Начало экологической акции в 10.00. Организаторы обеспечат участников всем необходимым для уборки и горячим чаем. Сбор участников на пляже озера Изумрудного.



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