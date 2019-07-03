Водитель, покалечивший автоинспектора, отправился в колонию на пять с половиной лет

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 37-летнему Алмазу Заутдинову, который в феврале этого года покалечил сотрудника ДПС. Он отправится в колонию на пять с половиной лет.

Инцидент произошел 13 февраля. Инспекторы ДПС попросили водителя «Шевроле Кобальт» остановиться за нарушение ПДД, но тот не подчинился и продолжил движение.

На светофоре на улице Восстания мужчина остановился, в этот момент к нему подошел автоинспектор и попросил показать документы. Когда сотрудник ГИБДД протянул руку за документами, водитель поднял стекло, нажал на педаль газа и протащил инспектора несколько метров.

На повороте автомобиль Заутдинова вылетел на встречку и врезался в другое авто. В этот момент водитель выбежал из авто и скрылся во дворах.

Задержать Заутдинова удалось на следующий день. Как оказалось, в салоне автомобиля находились пассажиры, которые были в состоянии наркотического опьянения.

На водителя было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья». Выяснилось, что Заутдинов шесть раз был судим: за грабежи, кражи, угон и изнасилование.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине февраля на улице Восстания водитель «Шевроле» во время проверки документов зажал руку автоинспектора стеклом, несколько метров протащил его по дороге, после чего врезался в другой автомобиль и сбежал с места ДТП.

Пострадавшего полицейского доставили в 7-ю горбольницу, а в городе был объявлен план «Перехват». Нарушителя удалось задержать. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Казани.



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