Татар-информ

3 июля 2019, 15:38

Сельское хозяйство

Уникальные агрокультуры, удобрения и техника: в Лаишевском районе проходит «День поля в Татарстане»

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Сельское хозяйство

Уникальные агрокультуры, удобрения и техника: в Лаишевском районе проходит «День поля в Татарстане»

Фото: tatarstan.ru

Участие в работе агротехнологической выставки принимают более 160 компаний.

(Лаишевский район, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Лаишевском районе Татарстана до 4 июля будет работать пятая агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане». Продукцию и услуги агропромышленного комплекса в полевых условиях демонстрируют 167 компаний из 24 регионов России, а также из Беларуси.

Тематика выставки представлена такими разделами, как «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация» и «Малые формы хозяйствования». Здесь можно увидеть высокоурожайные сорта агрокультур, почвообрабатывающую и кормоуборочную технику, ознакомиться с возможностями эффективных удобрений и средств защиты растений, а также узнать о цифровизации сельского хозяйства.

«На нашей площадке собраны лучшие практики цифровизации сельского хозяйства. Минсельхозпрод создал службу трансформации сельского хозяйства, в ее задачи входит сбор лучших практик, которые уже показали свою эффективность на действующих предприятиях, для последующего масштабирования и внедрения в Татарстане. Здесь представлены 14 лучших отечественных практик по таким направлениям, как точное земледелие, умное животноводство, технология управления сельхозпредприятиями. Каждая технология позволяет повысить эффективность сельскохозяйственной деятельности», – рассказал ИА «Татар-информ» специалист службы цифровой трансформации АПК РТ при Минсельхозпроде РТ Дмитрий Нефедов.

Минеральный препарат татарстанского производства, позволяющий в два раза увеличить урожай сельскохозяйственных культур, демонстрирует на выставке «Сервис-Агро». По словам заместителя гендиректора компании Марата Шарафутдинова, препарат хорошо подходит для климатических условий Татарстана, поэтому применяется по всей республике. «Это такое удобрение, корневая подкормка, которая позволяет регулировать рост и развитие растений в течение вегетации. Заинтересованность в нем проявили и другие регионы России. Например, Краснодарский край, Омск, Челябинск, Ульяновск, Волгоград, Саратов», – отметил он.

«Татагрохимсервис» ежегодно, в том числе и на площадке «Дня поля», проводит испытания новых сортов и гибридов. «Около 200 сортов и гибридов различных культур испытывается ежегодно в республике, а потом мы даем рекомендации хозяйствам. На более 400 млн рублей каждый год покупает семена наша компания. На двух базах, в Шемордане и Альметьевске, заново построили склады жидких минеральных удобрений», – сообщил генеральный директор Рустем Калимуллин.

На выставке также можно увидеть технику для защиты растений одного из ведущих предприятий России по производству опрыскивателей – «Казаньсельмаш». «Мы представили новую серию самоходных опрыскивателей "Барс". В год выпускаем около 100 самоходных опрыскивателей, прицепных опрыскивателей можем произвести 700 – 800 штук разных модификаций. Крупным хозяйствам выгодно покупать самоходную технику, чтобы быстрее обработать, а небольшим – прицепную», – проинформировал менеджер компании Рафкат Каримов.

Он заметил, что стоимость отдельных экземпляров самоходных опрыскивателей достигает около 11 млн рублей. «Там в кабине есть кондиционер, бортовой компьютер, навигатор. Прицепная техника стоит от 350 тыс. до миллиона рублей», – добавил собеседник информагентства.

Рафкат Каримов подчеркнул, что опрыскиватели компания реализует не только по России, но и в Корее, Казахстане, Монголии, Румынии, Молдавии. «Очень популярна наша техника на Алтае», – заключил он.

Выставка «День поля» проводится для укрепления межрегиональных связей аграриев России, установления деловых контактов между производителями и поставщиками оборудования, товаров, услуг и потребителями сельскохозяйственной продукции, консолидации усилий в сфере поддержки и развития агропромышленного сектора. 

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