В Казани пройдет Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани впервые пройдет Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования, в которых примут участие представители 12 стран: сборные Франции, России, Ирландии, Испании, Англии, Польши, Италии, Германии, Молдовы, Чехии, Румынии, Финляндии, запланированы на 13-14 июля, местом проведения станет Центральный стадион Казани.

Команда-победитель соревнований напрямую попадет на Олимпиаду-2020 в Японии, а команды, занявшие второе и третье места, поборются за попадание в следующем раунде турнира.

Для болельщиков подготовят детский батутный комплекс с полосой препятствий, гигантские шахматы, игровую зону (Play Station с игрой в регби), регбийные ворота, куда любой желающий может попробовать забить мяч, а также состоится розыгрыш призов и подарков.

Вход на мероприятие свободный.



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