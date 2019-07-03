Менделевич о ситуации с ВИЧ в РФ: «В стране проводится масштабная работа, но успокаиваться еще рано»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). За три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. Татарстан не вошел в число 13 регионов, где более 1% населения заразились ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, в республике за четыре месяца 2019 года было зарегистрировано 249 новых случаев заражения ВИЧ (266 таких фактов за аналогичный период 2018 года). Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Бориса Менделевича.

Всего, по данным на 1 мая 2019 года, в Татарстане ВИЧ-инфекция была диагностирована более чем у 24 тысяч человек.

Врач-психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич считает, что заболеваемость можно снизить только путем проведения комплекса профилактических мероприятий.

«Важно максимально часто и доступно рассказывать о заболевании, организовать еще большее количество тестирований и, конечно же, прививать культуру заботы о своем здоровье», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что в стране проблеме уделяется большое внимание: «Да, государством проводится масштабная работа, но успокаиваться еще очень рано: на сегодняшний день только 60% больных проходят необходимое терапевтическое лечение», — сказал Менделевич.

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