Казанцам расскажут, как за 20 минут в день иметь крепкий иммунитет, быть стройным и энергичным

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Завтра, 4 июля, в экоцентре «Дом» Горкинско-Ометьевского леса Казани пройдет мастер-класс для всех желающих «Выдохни все лишнее», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Горожанам расскажут, как занимаясь всего 20 минут в день, поддерживать здоровье, быть стройным, энергичным и иметь крепкий иммунитет.

Представители фитнес-проекта OxyFit объяснят татарстанцам, почему бесполезно качать пресс, чтобы «убрать» живот, почему диеты не работают, как похудеть во сне и при этом не стать жертвой индустрии «похудения».

Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по телефону: +7(960)055-77-00.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.