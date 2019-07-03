В Челнах росгвардейцы поймали вора, который забрал из продуктовой корзины женщины кошелек с пенсией

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах росгвардейцы по горячим следам поймали вора, который в магазине забрал из продуктовой корзины женщины кошелек с пенсией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Утром в управление вневедомственной охраны по Набережным Челнам поступила информация о краже в магазине по улице Грина. К месту происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны», – рассказали в пресс-службе управления.

Охранники сообщили прибывшим росгвардейцам, что несколько минут назад к ним обратилась женщина. Покупательница рассказала, что кто-то забрал из ее продуктовой корзинки кошелек, в котором находилась практически вся пенсия.

Сотрудники Росгвардии просмотрели записи с камер видеонаблюдения и, получив приметы преступника, оправились на его поиски. Подозреваемого задержали неподалеку от места преступления. Им оказался 41-летний ранее судимый безработный житель Автограда. У злоумышленника изъяли украденный кошелек, после чего передали его сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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