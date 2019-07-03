Татар-информ

3 июля 2019, 14:10

Экономика и финансы

Ак Барс Банк запустил программу диагностики и лечения рака

Экономика и финансы

Ак Барс Банк запустил программу диагностики и лечения рака

Ак Барс Банк и компания «МедОблако» предлагают совместную медицинскую программу «Забота о будущем».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Ак Барс Банк и компания «МедОблако» предлагают совместную медицинскую программу «Забота о будущем». Она позволяет обнаружить онкологические заболевания на первых стадиях и вовремя начать необходимое лечение. Благодаря ранней диагностике увеличивается вероятность успешной борьбы с раком и быстрого восстановления.

На первом этапе программы клиент проходит тестирование на выявление генетических мутаций — они сигнализируют о предрасположенности к возникновению определенных видов онкологических заболеваний. Если обнаружен риск возникновения рака, то пациент направляется на первичную диагностику. Она позволяет найти развивающуюся опухоль или убедиться, что угроз для здоровья нет. Если обнаруживается рак, то клиент проходит комплексное обследование организма и направляется на лечение в передовые онкологические клиники России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах.

Транспортировка до клиники, медицинские, сервисные и другие услуги предоставляются клиенту бесплатно на сумму до 6 млн рублей. Программа «Забота о будущем» доступна с 18 до 65 лет. Воспользоваться услугами можно в течение 365 дней. Подробную информацию о программе можно получить в отделения Ак Барс Банка или по номеру: 8 800 2005 303.

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