В Деревне Универсиады перед WorldSkills оборудуют лаунж-зону для городков и гигантской дженги

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Екатерина Гусева). Во время WorldSkills на территории Деревни Универсиады будет функционировать лаунж-зона, где участники соревнований смогут поиграть в бадминтон, пинг-понг, фрисби, твистер, городки и гигантскую дженгу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».



Желающие также смогут взять уроки рисования, покататься на велосипедах и роликовых коньках, поиграть в баскетбол, футбол и волейбол, а также провести время в зоне «Зеленого фитнеса», практикуя йогу, зумбу, стретчинг или пилатес.

В дирекции отметили, что проживание в Деревне Универсиады будет сопровождаться ежедневными дискотеками с участием диджея и музыкальных групп, выступлениями вокальных и танцевальных коллективов на специально оборудованной сцене под открытым небом. В этом месте будут происходить главные события Деревни WorldSkills, включающие тематические вечеринки, внутренние чемпионаты по играм «Крокодил» и «Камень, ножницы, бумага».

Рядом будут расположены зона с высокотехнологичными играми и развлечениями, библиотека для любителей чтения и различные точки продажи лицензионной продукции.

Для тех, кто хочет запечатлеть момент, будут работать фотолокации. Для гостей чемпионата в кампусе заработают магазин с сувенирами и арт-кафе, где планируется проведение различных мастер-классов и концертов.





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