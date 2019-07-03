Татар-информ

3 июля 2019, 14:28

Официальная хроника

Айназа Ярмиева и Даниса Вильданова назначили замглавы Минстроя Татарстана

Официальная хроника

Айназа Ярмиева и Даниса Вильданова назначили замглавы Минстроя Татарстана

Фото: инстаграм

Экс-замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрат Гатиятов ушел на повышение в Москву.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Руководитель Департамента архитектурных проектов Айназ Ярмиев был назначен заместителем главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина. Постановление о назначении подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Кроме того, об этом сообщила на своей странице в Instagram помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. 

«Хорошими кадрами надо делиться, а у нас в команде их, к счастью, предостаточно. Отпустила свою правую руку, нашего руководителя Департамента архитектурных проектов Айназа Ярмиева в новом качестве создавать условия для комфортной жизни татарстанцев», — написала в своем аккаунте Фишман-Бекмамбетова, отметив, что Ярмиев пришел в ее команду в 2016 году.

Также был назначен еще один заместитель главы Минстроя РТ — им стал ранее управляющий делами республиканского ведомства Данис Вильданов.

Накануне, 2 июля, Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял отставку 30-летнего заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Айрата Гатиятова, который назначен директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.

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Хорошими кадрами надо делиться, а у нас в команде их, к счастью, предостаточно. Отпустила свою правую руку, нашего руководителя Департамента архитектурных проектов Айназа Ярмиева в новом качестве создавать условия для комфортной жизни татарстанцев. С 1 июля он официально стал заместителем нашего министра строительства @msagkhrt Ирека Энваровича Файзуллина по вопросам благоустройства. ⠀ Айназ пришел к нам в 2016 году и лично отвечал за многое, что мы сделали в городах Республики с тех пор. Учитывая масштабы Программы развития общественных пространств и реакцию жителей на ее реализацию, думаю, поднимать вопрос о его компетентности не приходится — в этом сомнений нет. Сейчас помимо парков он будет отвечать и за другие вопросы, связанные с благоустройством. ⠀ @ainazovskiy желаю профессионального роста и крепких нервов, а Минстрой РТ поздравляю с новым ценным кадром! PS отдельное спасибо @varvaramelnikova за то, что у Айназа была возможность учиться на замечательной программе @architects_russia Уверена это ему поможет! @domrf ещё одна звездочка в вашу копилку 👌🏻

Публикация от Natalia Fishman-Bekmambetova (@nataliafishmanbekmambetova)

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