Айназа Ярмиева и Даниса Вильданова назначили замглавы Минстроя Татарстана

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Руководитель Департамента архитектурных проектов Айназ Ярмиев был назначен заместителем главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина. Постановление о назначении подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Кроме того, об этом сообщила на своей странице в Instagram помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Хорошими кадрами надо делиться, а у нас в команде их, к счастью, предостаточно. Отпустила свою правую руку, нашего руководителя Департамента архитектурных проектов Айназа Ярмиева в новом качестве создавать условия для комфортной жизни татарстанцев», — написала в своем аккаунте Фишман-Бекмамбетова, отметив, что Ярмиев пришел в ее команду в 2016 году.

Также был назначен еще один заместитель главы Минстроя РТ — им стал ранее управляющий делами республиканского ведомства Данис Вильданов.

Накануне, 2 июля, Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял отставку 30-летнего заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Айрата Гатиятова, который назначен директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.

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