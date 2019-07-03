Замруководителя Администрации Президента РФ: В Набережных Челнах подрастает хорошее поколение

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ»). Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов побывал в Набережных Челнах с рабочим визитом, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ ознакомился с деятельностью челнинского ИТ-парка, где сейчас работают 1,3 тыс. человек из числа сотрудников и резидентов. Свой проект гостю представил выпускник бизнес-инкубатора Даян Зарипов. Он разработал приемно-контрольный пожарный прибор, который позволяет определить сектор возгорания средствами видеоанализа в ближнем ИК-диапазоне и запустить технологическое оборудование пожаротушения. Гостю представили и другие работы. По итогам встречи Магомедов похвалил челнинцев за творчество и бизнес-активность. «Хорошее поколение подрастает», — сказал он.

Затем гость отправился в КИП «Мастер» и на завод каркасов кабин ПАО «КАМАЗ».

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