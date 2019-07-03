Чувашские красавицы сразятся за титул «Уяв Пики» на республиканском празднике в Аксубаево

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 6 июля в поселке Аксубаево Аксубаевского района РТ состоится республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Планируется, что в нем примут участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Уяв является праздником народных традиций и обычаев, в его основе лежат молодежные игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры. Первоначально слово «уяв» означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любое обрядовое торжество.



Организаторы подготовили современный праздник с лучшими образцами древней чувашской культуры.



Гости фестиваля познакомятся с бытом чувашского народа, поучаствуют в церемонии новоселья в усадьбе «Чаваш сурче», продегустируют чувашский квас на фестивале по приготовлению национального напитка «сара» и попробуют чувашскую уху в доме рыбака «Пуласан сурче», позже присоединятся к большому хороводу «Уяв».



Традиционно на майдане будет работать множество разнообразных площадок – выставка изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, творческие состязания частушечников, гармонистов, состоится большой праздничный концерт, на который съедутся более сорока коллективов из разных районов Татарстана, а также из Чувашии, Башкортостана и Самарской области. Специальный гость праздника – Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца (Чебоксары).



В финале праздника состоится конкурс красоты и талантов «Уяв Пики».

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