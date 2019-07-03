В обновленной Деревне Универсиады разместят 5,5 тыс. участников чемпионата WorldSkills

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Екатерина Гусева). Более 5,5 тыс. человек будут размещены на территории Деревни Универсиады на время проведения чемпионата WorldSkills, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Заезды в кампус начнутся с 1 августа, но самыми «горячими» днями по прибытию гостей станут 15 и 16 августа.

«Среди них будут представители национальных делегаций, делегаций FutureSkills и WorldSkills Juniors, а также технический персонал партнеров, обозреватели, участники Саммита навыков и персонал WSK2019. Одновременно с вышеперечисленными клиентскими группами в деревне будут размещены 500 иногородних и международных волонтеров», – рассказали в Дирекции спортивных и социальных проектов.

На данный момент в Деревне Универсиады проходит ремонт во всех корпусах – это 28 жилых домов и территории кампуса площадью в 53 га. Работы включают косметический ремонт и дооснащение номерного фонда, ямочный ремонт асфальта, озеленение газонов, а также закупку нового оборудования, которое после завершения чемпионата будет передано вузам и останется в деревне.

В соответствии с требованиями WorldSkills International для основных клиентских групп будет предоставлено одноместное и двухместное размещение. Таким образом, для чемпионата будут подготовлены свыше 3,9 тыс. номеров.

Развитая инфраструктура кампуса, отмечают в департаменте, позволит всем участникам, не выходя за пределы территории Деревни, пользоваться магазинами, кафе, почтой, ателье, профессиональной прачечной и химчисткой.

Также в деревне будет действовать экологически чистый электротранспорт. С раннего утра до позднего вечера в режиме шаттлов электрокары будут возить всех желающих в любую точку кампуса.

К тому же на время мирового чемпионата создаются условия для временного трудоустройства и работы на объекте Деревня WorldSkills. Планируется набрать не менее 300 человек персонала, в основном — сотрудников стоек ресепшн. Обязательными требованиями станут, конечно, хорошие коммуникативные навыки и базовое знание иностранных языков.

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