(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Жителя Мензелинска приговорили к лишению свободы за долг по алиментам в 430 тысяч рублей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Отбыв наказание в виде обязательных работ, мер к погашению задолженности гражданин не принял. Дознавателем Службы в отношении неплательщика алиментов возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов. Прокуратурой Мензелинского района был утвержден обвинительный акт по уголовному делу», – рассказала Халимова.

В итоге неплательщика приговорили к семи месяцам лишения свободы. Важно отметить, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает неплательщиков от погашения задолженности.

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