Ассоциация «Элитные семена Татарстана» впервые начала поставлять семена на экспорт в страны ЕС

(Лаишевский район, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ассоциация «Элитные семена Татарстана» впервые начала поставлять семена на экспорт в страны Евросоюза. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на выставке «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе РТ генеральный директор ассоциации Юрий Еров.

«Мы освоили современные технологии подготовки семян, что в этом году нам дало возможность поставлять семена на экспорт. На экспорт в страны ЕС пошли семена ярового ячменя. И это впервые», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Юрия Ерова, объединение занимается семеноводством зерновых, зернобобовых и крупяных культур уже в течение 22 лет. «Размножаем 97 сортов, работаем с 19 научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства. Понимаем, что недостаток кадров на селе сказывается на стабильном производстве зерна, поэтому объединились в добровольный союз, куда вошли и другие организации. И сегодня мы не только производим и реализуем семена, но и семяочистительные машины, биопрепараты, консерванты, поставляем химические средства защиты», – поделился он.

На выставке ассоциация представила различные сорта культур, которые могут появиться в разных климатических зонах Татарстана.

Крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане» проходит в Лаишевском районе со 2 по 4 июля. В этом году в ее работе принимают участие 167 компаний из 24 регионов России, а также из Беларуси.

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