(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский участник автопробега «Дорогами Победы» нашел могилу деда недалеко от Смоленска, об этом сообщила координатор акции Екатерина Антонова.

Автопробег стартовал в июле. Его участники преодолеют маршрут протяженностью более 2 тыс. километров, который завершится в Минске, а затем вернутся обратно в Набережные Челны. Акцию проводят ветераны силовых структур и участники боевых действий. Столь масштабный автопробег проводится впервые в истории Татарстана, в нем принимают участие 24 человека, которые сформированы в восемь экипажей.

По дороге в Минск участники кампании стали свидетелями необычного события. Так, челнинцу Дамиру Гараеву перед отправкой в путь удалось выяснить, где захоронен его дед Закир Гараев, погибший во время Великой Отечественной войны. Вместе с другими участниками акции он посетил братскую могилу под Смоленском, где среди сотен имен увидел знакомое. Правда, фамилия деда была написана неправильно — Гареев, но во всем остальном сведения совпали. Как объяснили местные жители, в те времена, когда происходило захоронение, фамилии солдат, особенно нерусских, было некому сверять, поэтому происходили неточности. А Дамир Гараев наконец-то понял, почему так долго не мог найти на поисковых ресурсах место гибели своего родственника.

Дамир также рассказал, что, несмотря на 70-летнюю разницу в возрасте, у него с дедом много общего. Дамир Гараев пошел по стопам деда и стал военным, воевал во время Чеченской войны. Так же, как Закир бабай, рано потерял родителей. По словам челнинца, эхо прошлого только недавно перестало его преследовать. Дело в том, что дед погиб в возрасте 45 лет, у него остались жена и шестеро детей. Преодолев этот возрастной порог, Гараев, как он сам говорит, вздохнул с облегчением.

Участники акции «Дорогами Победы» возложили цветы на братскую могилу и почтили память погибших, затем отправились по маршруту. Они посетили администрацию Смоленска, подарили смолянам землю Татарстана и тюбетейки.

Сегодня челнинцы примут участие в качестве почетных гостей в параде войск армии Беларуси. Именно в этот день в 1944 году Белоруссия была освобождена от фашистских захватчиков. 7 июля активисты вернутся в Автоград.

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