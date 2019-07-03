Рустам Минниханов провел переговоры с главой группы компаний «Корстон»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле руководителя группы компаний «Корстон» Анатолия Кузнецова, обсудив развитие бизнеса группы в Татарстане, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Отмечается, что участники встречи обсудили нынешнюю деятельность гостиничного торгово-развлекательного комплекса «Корстон» и дальнейшие перспективы развития сотрудничества республики и группы компаний.
ГК «Корстон» выступает на российском рынке в качестве девелопера и оператора гостиничных торгово-развлекательных комплексов.