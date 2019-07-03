Житель Нижнекамска отправился покорять самую высокую горную вершину Европы

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска Айдар Манеев решил покорить Эльбрус. В одно из самых ярких и сложных путешествий в своей жизни мужчина отправился в составе международной экспедиции 28 июня, передает «НТР 24».



Альпинист-любитель отметил, что знал о всех трудностях, к которым начал готовиться заранее. «Может быть, этот настрой и помогает мне сейчас справляться с трудностями», – рассказал Айдар Манеев, отметив, что испытаний выпадает немало: низкое давление, головные и мышечные боли, акклиматизация, дикие ветра и многое другое.





Изначально вместе с Айдаром в группу вошли девять человек, но к утру 2 июля команду уже покинули трое экстремалов. Нижнекамец сейчас фиксирует каждый свой шаг на камеру. Он рассказывает, что отправился в сложное путешествие за яркими впечатлениями.



Уже в эту среду тем, кто не побоялся ожидающих их препятствий, предстоит дойти до своей цели. На высоте 5642 метра над уровнем моря нижнекамец намерен записать видеообращение к своим родным и жителям родного города.



«Я готов к трудностям, и, находясь сейчас в этих красивых горах, передаю привет своей семье, Республике Татарстан и всему Нижнекамску», – сказал Айдар Манеев.

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