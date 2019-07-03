Казанский молкомбинат станет одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий России

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Казанский молкомбинат станет одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Сейчас здесь идет реконструкция цехов и других производственных объектов. Реализован первый этап модернизации, что позволило увеличить производительность комбината до 500 тонн молока в сутки. Как отмечается на сайте Минсельхоза РФ, «после выхода на проектные мощности он должен стать одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий России с суточным объемом переработки молока в объеме 1000 тонн».

В церемонии запуска реконструированных цехов Казанского молкомбината участвовали замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и Президент РТ Рустам Минниханов, уточняет пресс-служба федерального министерства.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде республики, на первом этапе модернизации «предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых компаний», в числе которых компании Швеции, Германии, Болгарии. А реконструкция комбината началась два года назад после того, как он был выкуплен компанией «КОМОС ГРУПП» (Удмуртская Республика).

Инвестиционный проект по модернизации предприятия будет реализован в три этапа (2017 – 2021 гг.), при этом общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей (инвестиции в рамках первого этапа – 1,6 млрд рублей). «Финансируется проект за счет собственных средств самого Казанского молочного комбината и кредитных организаций», – добавили в Минсельхозпроде РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Президент республики Рустам Минниханов принял участие в открытии Казанского молочного комбината, где завершился первый этап модернизации.



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