МЧС Татарстана напоминает о том, как следует вести себя во время грозы и сильного ветра

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра утром и днем ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На территории Татарстана возможны грозы и сильный юго-западный ветер порывами до 16 метров в секунду.

МЧС Татарстана напоминает, сильный ветер, гроза и град представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Если непогода застала вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

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