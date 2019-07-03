В Татарстан направлено больше всего средств на строительство и модернизацию очистных сооружений

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Минприроды России выделило 15 организациям 405,4 млн рублей на погашение кредитных ставок проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем очистных сооружений.

Больше всего средств было направлено в Татарстан — 163 млн рублей, Санкт-Петербург — 24,2 млн рублей и Новосибирск — 12,7 млн рублей. Также субсидии получили предприятия Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Липецка, Тольятти, Краснодарского края и республики Марий Эл.

Субсидирование должно обеспечить прирост мощности очистных сооружений на 315 тыс. куб. м в год. При этом ожидается, что сброс сточных вод уменьшится на 2,5 млн куб. м в год, а изъятие воды для производств сократится на 1,3 млн кубометров в год.

Господдержка предприятий, модернизирующих очистные сооружения, проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Вода России». Субсидии предприятиям предоставляются на конкурсной основе.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.