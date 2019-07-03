Выпускница челнинской музшколы стала лауреатом XVI Международного конкурса имени Чайковского

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ»). Выпускница челнинской музыкальной школы № 7 Айгуль Хисматуллина стала лауреатом XVI Международного конкурса имени Чайковского, сообщает газета «Челнинские известия».

Обладательница колоратурного сопрано удостоена второй премии в номинации «Сольное пение» и денежного приза в размере 20 тысяч долларов (1 261 000 рублей). Вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра она исполнила арию Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова и арию Цербинетты из оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса.

Айгуль Хисматуллина после окончания музыкальной школы в родном городе поступила на вокальное отделение Нижнекамского музыкального училища, затем закончила Казанскую консерваторию под руководством известной певицы Клары Хайрутдиновой. Сейчас челнинка работает в Мариинском театре, продолжает обучение в стипендиальной программе Аткинс.

10, 11 и 12 июля Айгуль Хисматуллина выступит в концертной программе II Международного фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

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