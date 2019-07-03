Альметьевский спортсмен завоевал «бронзу» первенства Европы по греко-римской борьбе

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). С 29 июня по 1 июля в польском городе Кракове состоялось первенство Европы по греко-римской борьбе. Республику Татарстан на турнире в составе сборной России представили Ильяс Зиннуров и Наталья Храменкова, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

По итогам соревнований Ильяс завоевал третье место среди юношей 14-15 лет.

Спортсмен является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва в Альметьевске. Юношу тренирует Даниил Корнилов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Ульяновске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.