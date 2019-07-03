(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани задержали мужчину, который, вооружившись отверткой, попытался ограбить прохожего, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«33-летний местный житель рассказал в полиции, что снял с банкомата крупную сумму денег и отправился домой. На Бакалейной улице к нему подошел незнакомец и, угрожая отверткой, попытался отобрать денежные средства», – рассказали в полиции.

Казанцу удалось отстоять имущество и скрыться от злоумышленника. Правоохранители в кратчайшие сроки вычислили нападавшего, им оказался 41-летний ранее судимый мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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