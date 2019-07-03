В Татарстане выдано 545 лицензий из 8 тысяч на автобусные перевозки пассажиров

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Татарстане около 8 тыс. владельцев автобусов должны получить лицензии на перевозки пассажиров. На сегодня в республике выдано 545 лицензий, сообщает Миндортранс РТ.

«В Татарстане зарегистрировано 17 тыс. 556 автобусов. Из них, по данным ГИБДД по РТ, 11 тыс. 904 принадлежат предприятиям и организациям, а 5652 – физическим лицам. По данным на 3 июля, получили лицензию 545 хозяйствующих субъектов, из них 191 – бывшие лицензиаты. 6542 автобуса включены в реестр», – отмечается в сообщении министерства.

В России 1 марта вступил в силу федеральный закон, согласно которому с 29 июня запрещается перевозка пассажиров автобусами, сведения о которых не включены в реестр лицензий.

За данное нарушение на граждан и должностных лиц налагается административный штраф в 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – 100 тыс. рублей, юрлиц – 400 тыс. рублей. При повторном отсутствии лицензии определены те же штрафы, но с конфискацией транспортного средства или административное приостановление деятельности до 90 суток.

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