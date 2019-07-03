Татар-информ

3 июля 2019, 12:00

Экономика и финансы

Роскомнадзор: МегаФон - оператор с наибольшим числом базовых станций в России

Экономика и финансы

Роскомнадзор: МегаФон - оператор с наибольшим числом базовых станций в России

Всего у оператора более 238,52 тысячи базовых станций.

 (Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам 5 месяцев 2019 года. Всего у оператора более 238,52 тысячи базовых станций, при этом общее число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысячи, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже - 67,9 тыс., 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

 

«Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Данные Роскомнадзора на протяжении 5 месяцев подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке, по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру», — говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

ТОП-5 базовых станций в необычных местах России:

- Базовые станции на Полюсе холода - в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республике Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум - 68 градусов ниже нуля.

- Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области - первом российском гражданском космодроме. Расположена в 500 метрах от стартового стола космодрома - места запуска ракет.

- Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка - базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечивают равномерное покрытие всей территории парка.

- Базовая станция, работающая на энергии ветра. За Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций - она расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий Кольского полуострова связь жизненно необходима водителям. Охват такой станции составляет около 30 км, для электроснабжения станции используется ветряной генератор.

- Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Вышку назвали в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. В Сабетте экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи тоже водятся. «Мобильный Ди Каприо» помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет с края земли.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 517 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

Для получения информации и комментариев от МегаФона обращаться:
Юрий Нехайчук                                                Дмитрий Лукьянчиков
+7 925 034 9566                                              +7 931 961 8588
yuri.nekhaychuk@megafon.ru                          dmitriy.lukyanchikov@Megafon.ru

 

 

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