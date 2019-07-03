(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Банк «Аверс» улучшил условия ипотеки с господдержкой на покупку недвижимости на первичном рынке. Процентная ставка по ипотеке снижена до 5% годовых и сохраняется на весь срок действия кредита. В рамках данной программы также возможно рефинансирование ранее выданного ипотечного кредита.

Программа ипотеки с государственной поддержкой дает возможность оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года появился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, минимальный первоначальный взнос - 20%. Условиями программы предусмотрено страхование жизни, здоровья и залогового имущества. Кредит оформляется сроком до 20 лет.

Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку можно на сайте Банка.

Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиям к заемщикам и необходимым документам можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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