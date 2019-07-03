В Татарстане доходы от налога на самозанятых не планируется передавать местным бюджетам до 2023 года

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Доходы от налога на самозанятых не планируется перечислять в местные бюджеты до 1 января 2023 года. Такое решение поддержали сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Председатель парламентского комитета Леонид Якунин напомнил, что согласно республиканскому закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РТ» налог на профессиональный доход, подлежащий зачислению в бюджет Татарстана, передается в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов по нормативу 100%.

Взаимодействие физлиц с налоговыми органами в части постановки на учет, исчисления и уплаты налога, снятия с учета ведется через мобильное приложение «Мой налог».

«Технические возможности мобильного приложения не позволяют осуществлять зачисление налога на профессиональный доход напрямую в городские и местные бюджеты. Поскольку идет формирование бюджета республики на следующий трехлетний период, необходимо продлить приостановление действия нормы Бюджетного кодекса РТ по передаче на местный уровень доходов по этому налогу до 1 января 2023 года. Федеральная Налоговая служба изменения в программный продукт “Мой налог” вносить не планирует», – отметил Леонид Якунин.

Депутат заверил, что бюджеты городских и муниципальных образований от этого не пострадают. «Эти средства будут им перечислены субсидиями, трансфертами. Никто ничего не потеряет», – подчеркнул он.

Ранее действие нормы Бюджетного кодекса РТ о зачислении поступающих сумм налога в бюджеты городских и сельских поселений, а также городских округов было приостановлено до 1 января 2020 года.

Татарстан наряду с Москвой, Московской и Калужской областями с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.