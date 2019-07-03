Андрей Данко: Словакия заинтересована в открытии генконсульства в Казани

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Словакия заинтересована в открытии генерального консульства в Казани, поскольку у словацкого бизнеса есть интерес к сотрудничеству с Татарстаном. Об этом сообщил руководитель парламента Словакии Андрей Данко в ходе переговоров с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Моей первой задачей после возвращения в Словакию будет внесение инициативы в Правительство, чтобы Словакия имела достойное представительство на вашей территории. У нас есть консул в Санкт-Петербурге, может быть консул и здесь. Я уже говорил на эту тему с послом Словакии в РФ, он тоже эту идею поддержал. Он друг Татарстана, и он мне посоветовал, чтобы я посетил Татарстан», – сказал Данко.

Председатель парламента отметил, что в делегацию Словакии, которую он возглавляет, вошли депутаты и предприниматели, которые будут распространять информацию об экономических возможностях Татарстана. «Меня поражает скромность вашего народа, хотя вы смогли добиться высокого качества продукции, в том числе в производстве самолетов, грузовиков, а также речных и морских судов. Словакия в этом отношении уступает», – признался Данко. По словам главы парламента, у бизнеса Татарстана и Словакии есть серьезный взаимный интерес. «Я много раз говорил, что у наших предпринимателей нет больших рынков в западных странах», – подчеркнул Данко.

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня принял в Казанском Кремле делегацию Словакии, пригласив бизнесменов этой страны выходить на российский рынок через регистрацию предприятий на территории Татарстана. Минниханов отметил, что в республике создана вся необходимая инфраструктура для развития бизнеса, а также меры поддержки.

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