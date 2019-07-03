Производство лекарств в ТОСЭР «Зеленодольск» откроется в 2021 году

(Зеленодольск, 3 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Компания «Татфарм» запустит производство лекарств в ТОСЭР в Зеленодольском районе Татарстана к концу 2021 года, рассказал директор предприятия Артем Хакимов.

«Производство планируем запустить в конце 2021 года. Будем выпускать таблетки — около 24 млн условных упаковок в год и по 21 млн ампул в год», — пояснил Хакимов, добавив, что в проект инвестируют порядка 1 млрд рублей.

Предприятие будет производить около 50 наименований лекарственных препаратов, среди которых обезболивающие, противовирусные и анальгетики. Продавать их планируют в России и СНГ.

Около 200 сотрудников будут заняты в лабораториях, на производстве и современном складе для медикаментов. К слову, склад планируют открыть раньше — в начале 2020 года — и начать оказывать услуги ответственного хранения лекарств для заказчиков со всей страны.

«В Татарстане нет складов, которые оказывают данную услугу, а в России их достаточно мало», — объяснил Хакимов.

В настоящий момент предприятие находится на этапе строительства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.