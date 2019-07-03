В Зеленограде открылся юбилейный магазин «Пятёрочка» нового формата

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Зеленограде открылся юбилейный 15 000 магазин совершенно нового формата с элементами нового дизайна и навигации. Такое совпадение, что новый юбилейный магазин «Пятёрочка» открылся в одном из самых инновационных городов России, совершенно не случайно.



Зеленоград является одним из основных научно-производственных центров советской и российской электроники и микроэлектроники. Город известен как советская или русская Силиконовая (Кремниевая) долина. Поэтому инновации в области ритейла как нельзя органичны для этого центра инноваций России.

Главный невозобновляемый сейчас для многих ресурс – это время, поэтому новая концепция магазина во многом нацелена на экономию времени для ее посетителя, удобную навигацию и быстрое обслуживание покупателей. Для этого в магазине произведена реорганизация торгового пространства, обновлен его дизайн, установлено семь касс. В частности, для этого в зоне продаж овощей и фруктов, для подчеркивания их свежести, установлены точечные, спотовые источники света.

Несмотря на большую торговую площадь размером 600 кв. м и большое количество наименований товаров – их около 6 500 позиций, покупатель легко ориентируется в новом магазине, может выбрать оптимальный маршрут для покупок – навигация намного проще и понятна. Для Зеленограда, где делается навигационное оборудование и системы геолокации, это вдвойне значимо (примечательно).

По мнению многих диетологов и нутрициологов, чем больше красок в вашем рационе, тем пища более полезна, питательна и разнообразна, особенно это касается разнообразия овощей и фруктов. К тому же, психологически человек вначале «ест глазами», а затем насыщается реально. Колористическое решение дизайнеров и маркетологов новой концепции магазинов «Пятёрочки» совершенно совпадает с таким «здоровым» подходом к питанию и выбору продуктов. Весной, в пору обновления, человек особенно нуждается в зелени, свежести, новизне, и здесь снова игра смыслов и ассоциаций с местом открытия нового магазина – Зеленоградом, который действительно очень зеленый – более 30 процентов его территории это зеленые насаждения.

Другим новшеством для новой «Пятёрочки» стало тестирование нового формата пекарни, увеличивающего предложение свежих хлебобулочных изделий, выпекаемых непосредственно в самом магазине. Вся выпечка при этом хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые намного лучше сохраняют свежесть продукции.

В 2019 году X5 планирует открыть всего около 2 тыс. магазинов, в том числе около 1,8 тыс. «Пятёрочек». Х5 Retail Group постоянно работает над обновлением и улучшением своих магазинов, поэтому внедрение нового формата магазина, его дизайна, внутренней и внешней среды – это начало обновления торговой сети.

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров подчеркнул: «”Пятёрочка” достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав лидерство среди магазинов у дома, – к нам приходят более 12 млн гостей в день и более 70 млн уникальных покупателей в квартал. Но сеть меняется и развивается дальше. Наша основная ценность – лояльные гости, поэтому нам важно сфокусироваться на увеличении их числа. Мы хотим качественно улучшить опыт наших гостей, заслужить больше доверия и сделать «Пятёрочку» ещё более заботливым, свежим, практичным и удобным магазином».

Следует отметить, что X5 уделяет особое внимание региональным поставщикам и всегда стремится обеспечить максимальное присутствие их продукции в магазинах, постоянно увеличивая количество российских поставщиков. В целом доля отечественной продукции в ассортименте сейчас составляет более 90 процентов, что его еще раз роднит с Зеленоградом – одним из флагманов импортозамещения России.

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