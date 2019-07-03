Татар-информ

3 июля 2019, 11:30

Общество

В Зеленограде открылся юбилейный магазин «Пятёрочка» нового формата

Общество

В Зеленограде открылся юбилейный магазин «Пятёрочка» нового формата

Новая концепция магазина во многом нацелена на экономию времени для ее посетителя, удобную навигацию и быстрое обслуживание покупателей.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Зеленограде открылся юбилейный 15 000 магазин совершенно нового формата с элементами нового дизайна и навигации. Такое совпадение, что новый юбилейный магазин «Пятёрочка» открылся в одном из самых инновационных городов России, совершенно не случайно.

Зеленоград является одним из основных научно-производственных центров советской и российской электроники и микроэлектроники. Город известен как советская или русская Силиконовая (Кремниевая) долина. Поэтому инновации в области ритейла как нельзя органичны для этого центра инноваций России.

Главный невозобновляемый сейчас для многих ресурс – это время, поэтому новая концепция магазина во многом нацелена на экономию времени для ее посетителя, удобную навигацию и быстрое обслуживание покупателей. Для этого в магазине произведена реорганизация торгового пространства, обновлен его дизайн, установлено семь касс. В частности, для этого в зоне продаж овощей и фруктов, для подчеркивания их свежести, установлены точечные, спотовые источники света.

Несмотря на большую торговую площадь размером 600 кв. м и большое количество наименований товаров – их около 6 500 позиций, покупатель легко ориентируется в новом магазине, может выбрать оптимальный маршрут для покупок – навигация намного проще и понятна. Для Зеленограда, где делается навигационное оборудование и системы геолокации, это вдвойне значимо (примечательно).

По мнению многих диетологов и нутрициологов, чем больше красок в вашем рационе, тем пища более полезна, питательна и разнообразна, особенно это касается разнообразия овощей и фруктов. К тому же, психологически человек вначале «ест глазами», а затем насыщается реально. Колористическое решение дизайнеров и маркетологов новой концепции магазинов «Пятёрочки» совершенно совпадает с таким «здоровым» подходом к питанию и выбору продуктов. Весной, в пору обновления, человек особенно нуждается в зелени, свежести, новизне, и здесь снова игра смыслов и ассоциаций с местом открытия нового магазина – Зеленоградом, который действительно очень зеленый – более 30 процентов его территории это зеленые насаждения.

Другим новшеством для новой «Пятёрочки» стало тестирование нового формата пекарни, увеличивающего предложение свежих хлебобулочных изделий, выпекаемых непосредственно в самом магазине. Вся выпечка при этом хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые намного лучше сохраняют свежесть продукции.

В 2019 году X5 планирует открыть всего около 2 тыс. магазинов, в том числе около 1,8 тыс. «Пятёрочек». Х5 Retail Group постоянно работает над обновлением и улучшением своих магазинов, поэтому внедрение нового формата магазина, его дизайна, внутренней и внешней среды – это начало обновления торговой сети.

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров подчеркнул: «”Пятёрочка” достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав лидерство среди магазинов у дома, – к нам приходят более 12 млн гостей в день и более 70 млн уникальных покупателей в квартал. Но сеть меняется и развивается дальше. Наша основная ценность – лояльные гости, поэтому нам важно сфокусироваться на увеличении их числа. Мы хотим качественно улучшить опыт наших гостей, заслужить больше доверия и сделать «Пятёрочку» ещё более заботливым, свежим, практичным и удобным магазином».

Следует отметить, что X5 уделяет особое внимание региональным поставщикам и всегда стремится обеспечить максимальное присутствие их продукции в магазинах, постоянно увеличивая количество российских поставщиков. В целом доля отечественной продукции в ассортименте сейчас составляет более 90 процентов, что его еще раз роднит с Зеленоградом – одним из флагманов импортозамещения России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Айрат Зарипов наградил лучших журналистов республиканских и федеральных СМИ за плодотворную работу
Новости дня
11:52
Доярка из Мамадыша стала семикратным чемпионом республики по машинному доению коров

Награду абсолютная чемпионка получила из рук замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назипа Хазипова.

11:40
В детсаду Казани открылась первая в Татарстане ресурсная комната для детей с инвалидностью

Комната оснащена специальным оборудованием для сенсорной разгрузки, игрушками для развития мелкой моторики и тренажерами.

11:30
В Зеленограде открылся юбилейный магазин «Пятёрочка» нового формата

Новая концепция магазина во многом нацелена на экономию времени для ее посетителя, удобную навигацию и быстрое обслуживание покупателей.

11:28
Рустам Минниханов примет участие в XII расширенном заседании Совета по предпринимательству

Темой заседания станет система управления деловой активностью в муниципальных районах Татарстана.

11:27
Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина о злоупотреблении полномочиями передано в суд

Прокуратура утвердила обвинение экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину

11:22
Элвин Грей планирует открыть ресторан в Казани под собственным лейблом

По словам артиста, в ресторане гости смогут отведать национальную кухню.

11:19
На переходе в Казани сбили мужчину на электросамокате, который переезжал дорогу на красный

ДТП произошло на улице Волгоградской.

11:08
Марат Галеев: Дальнейшее развитие промышленности РТ связано с нацпроектом «Производительность труда»

В рамках нацпроекта в течение пяти лет планируется модернизировать 351 предприятие, что обеспечит рост производительности не менее чем на 5%.

10:59
В Альметьевске задержали водителя автобуса, который зарезал женщину-диспетчера «АПОПАТ»

Мужчина поссорился с коллегой и несколько раз ударил ее ножом в шею и живот.

10:59
В столкновении легковушки и автобуса в Альметьевском районе РТ пострадали 8 человек

На место ДТП выезжали три бригады скорой помощи.

10:52
Форум гостеприимства, квиз-викторина и Sunnyфест: туристические проекты в РТ поддержат субсидиями

В этом году Татарстан направит на поддержку организаций в сфере туризма почти 7 млн рублей.

10:47
Из церкви в Спасском районе с иконы украли золотые украшения

Ущерб от действий злоумышленников оценили в 150 тысяч рублей.

10:40
ТОСЭР «Зеленодольск» привлечет 8 новых резидентов до конца 2019 года

Объем инвестиций составит 3,2 млрд рублей, будет создано 980 новых рабочих мест.

10:39
В Альметьевском районе пострадали пассажиры вахтового автобуса, столкнувшегося с иномаркой

Авария произошла рядом с селом Ямаши на трассе Казань – Оренбург.

10:31
В Набережных Челнах троим представителям многодетной семьи Люльковичей вручили российские паспорта

Семья беженцев с девятью детьми прибыла в 2014 году в Челны из Дзержинска.

10:24
Жители четырех районов Казани останутся без света

4 июля света не будет в домах Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов.

10:06
Айрат Зарипов наградил лучших журналистов республиканских и федеральных СМИ за плодотворную работу

Награды от руководителя республиканского агентства получили и сотрудники ИА «Татар-информ».

09:56
Казанцы сдали в мобильный пункт рекордное количество вторсырья

Акция по сбору мусора на переработку прошла в минувшее воскресенье.

09:40
Андрей Кончаловский и Александр Броварец будут продвигать бренд «Планета Здоровья»

Целью нового партнерства станет создание сети современных аптек с акцентом на товары для красоты и здорового образа жизни.

09:16
Microsoft заново анонсировала операционную систему Windows 1.0
09:00
«Мы хотим стать друзьями и партнерами надолго»: Мухаметшин открыл форум «Татарстан – Словакия»

Визит словацкой делегации уже показал большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества республик, отметил председатель Госсовета РТ.

08:51
На трансформаторной подстанции в Казани от удара током погиб человек

ЧП произошло у дома № 85 на улице Короленко.

08:44
Алексей Песошин ушел в 11-дневный отпуск

Исполнять обязанности Премьер-министра будет его первый заместитель Рустам Нигматуллин.

08:27
В Лаишевском районе в реке обнаружили тело мужчины, который уплыл на ночную рыбалку и пропал

Трагедия произошла неподалеку от села Атабаево на реке Кама.

08:16
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
События