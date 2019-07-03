Татар-информ

3 июля 2019, 11:00

Сельское хозяйство

Айрат Хайруллин: Именно Татарстан сегодня уверенно демонстрирует развитие принципиально нового АПК

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Сельское хозяйство

Айрат Хайруллин: Именно Татарстан сегодня уверенно демонстрирует развитие принципиально нового АПК

Фото: tatarstan.ru

В работе крупнейшей выставки полевого формата принимают участие 167 компаний из 24 регионов России, а также Беларуси.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Вчера зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам Айрат Хайруллин в качестве почетного гостя побывал на выставке «День поля в Татарстане-2019».

Агротехнический форум в пятый раз открылся на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ТатНИИСХ) недалеко от села Большие Кабаны. В работе крупнейшей выставки полевого формата принимают участие 167 компаний из 24 регионов России, а также Беларуси.

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Гости выставки – Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов и другие осмотрели экспозиции, посетили стенды участников мероприятия и ознакомились с новинками агропромышленного комплекса республики и других регионов. Тематика была представлена по разделам: «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования».

На церемонии открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сегодня аграрии продемонстрировали много интересных направлений, которые было бы невозможно реализовать без федеральной поддержки как крупных агрохолдингов, так и малых и средних предприятий АПК.

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«Без современных технологий быть конкурентными сложно, – сказал Рустам Минниханов. – Здесь реализовано много интересных направлений. Нам показали трактор, который управляется автопилотом, самые современные технологии в животноводстве, мы увидели, как идет работа по засухоустойчивым сортам культур, которые нам сегодня нужны».

Примечательно, что накануне на базе хозяйства «Агрофирма Татарстан» состоялся республиканский конкурс мастеров машинного доения коров, в котором приняли участие 44 человека из 43 районов республики. Награждение победителей прошло вчера в рамках сельскохозяйственной выставки.

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«Мы познакомились с лучшими работниками сельского хозяйства, с победителями соревнования, и это здорово. Мы увидели, как в Татарстане уже начали реализовывать федеральный проект "Цифровое сельское хозяйство". Проект разработан Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с целью внедрения к 2024 году высоких технологий в аграрную отрасль и для достижения роста производительности труда как минимум в 2 раза. Благодаря внедрению цифровых технологий кардинально поменяются методы планирования, так, например, с учетом транспортного плеча можно будет выращивать наиболее рентабельные культуры.

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Я очень рад тому, что именно Татарстан сегодня уверенно демонстрирует развитие принципиально нового АПК. Нам показали готовые к работе тракторы нового поколения на газомоторном топливе. Применение такой техники позволит значительно снизить себестоимость обмолота зерновых, и как следствие - повысится доходность наших сельхозтоваропроизводителей. А повышение доходности отрасли – это одна из наших важнейших задач на сегодня», - отметил Айрат Хайруллин. 

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