Минниханов: Татарстан может стать прекрасной площадкой для вхождения компаний Словакии на рынок РФ

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Татарстан готов оказать поддержку предпринимателям из Словакии, которые планируют развивать свой бизнес в России. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с руководителем парламента Словакии Андреем Данко.

Открывая встречу, Президент Татарстана напомнил, что сегодня с утра в Казани прошел деловой форум «Татарстан – Словакия», на котором предприниматели из двух регионов провели ряд встреч. «Товарооборот между Словакией и Татарстаном вырос на 23%, составил 540 млн долларов, и потенциал для развития есть. Интерес у бизнеса огромный, и мы будем расширять наши контакты, будем поддерживать словацкий бизнес, который планирует быть представлен в России. Татарстан может стать прекрасной площадкой для реализации проектов по вхождению на российский рынок. У нас хорошо развита инфраструктура для бизнеса – особые экономические зоны, промышленные площадки, индустриальные парки. В любой форме мы готовы поддержать наших коллег», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что визит делегации Словакии в Татарстан в целом придаст новый импульс развитию взаимоотношений между Россией и Словакией. «На европейском политическом уровне у нас есть разногласия по некоторым позициям, но на региональном уровне и на уровне бизнес-контактов у нас разногласий нет. Развитие наших торгово-экономических, образовательных, культурных, туристических контактов - это только залог сближения позиций наших стран», – подчеркнул Минниханов.

Делегация Словакии прибыла в Татарстан во вторник с двухдневным рабочим визитом. Накануне вечером Андрей Данко встретился с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, после чего члены делегации посетили Агентство инвестиционного развития Татарстана, где им презентовали промышленный потенциал республики.

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