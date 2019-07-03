(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На видео попало задержание пьяного водителя «Яндекс.Такси» в центре Казани. Роликом поделились пользователи социальных сетей.

По данным пользователей, произошло это вчера вечером на улице Баумана, по которой нетрезвый водитель вез пассажиров. В какой-то момент они забили тревогу и вызвали полицию, таксиста задержали.

На кадрах видно, что несколько молодых людей пытаются вступиться за водителя, из-за чего сотрудникам полиции приходится отгонять их от задержанного. Сам водитель охотно идет на контакт.

Подробности происшествия уточняются.

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