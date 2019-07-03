Рустам Минниханов примет участие в XII расширенном заседании Совета по предпринимательству

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Более 200 предпринимателей, руководителей республиканских органов власти, лидеров общественных объединений бизнеса соберутся 4 июля в Казани на расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Татарстана. В мероприятии примет участие руководитель республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На заседании также будут присутствовать главы муниципальных районов республики, депутаты Госсовета РТ, представители ключевых республиканских СМИ. «Заседание пройдет в формате дискуссии. На примере четырех муниципальных районов республики будут обсуждаться решения по развитию делового климата и повышению бизнес-активности, преодолению административных барьеров, выстраиванию коммуникаций с местными властями, развитию брендов муниципальных районов, снижению кадрового дефицита», – отметили в пресс-службе.

Заседание будет транслироваться онлайн в сети Интернет. Посмотреть онлайн-трансляцию можно по ссылке на главной странице сайта Официальный Татарстан - http://tatarstan.ru/press/broadcast.htm. Начало трансляции – в 10.00 часов.

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