Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина о злоупотреблении полномочиями передано в суд

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Прокуратура РТ утвердила обвинение по делу бывшего члена совета директоров «Татфондбанка» Роберта Мусина. Ему предъявили обвинение в шести эпизодах злоупотребления полномочиями, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Следствие считает, что с 2013 по 2016 год Мусин использовал полномочия для извлечения выгоды для себя и других лиц. Так, он злоупотребил полномочиями при выдаче кредитов ООО "Бытовая Электроника" и группе компаний DOMO на сумму 18,6 миллиардов рублей», – рассказал Галиев.

Кроме того, по мнению следствия, Мусин нарушил закон при выдаче кредита организации «Аида и Д» на 133,7 млн рублей, при уступке права требования по 32 кредитам на 2,7 миллиарда рублей и еще в ряде случаев. Общая сумма причиненного им ущерба, по мнению следствия, превышает 50 миллиардов рублей.

«Следствие считает, что его действия повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законом интересам общества и государства», – отметил Галиев.

Как сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова, дело экс-главы ТФБ передано в суд.

«В процессе расследования было допрошено более 300 свидетелей, проведено более 200 выемок, обысков, осмотров предметов и документов. Объем уголовного дела составил 517 томов. Совокупный объем арестованного имущества по уголовному делу составляет более 4,2 млрд рублей», – рассказала Газизова.

В данный момент Мусин находится под домашним арестом. Свою вину он признал частично.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении Роберта Мусина было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере, в рамках которого были арестованы пять человек.

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