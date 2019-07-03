В детсаду Казани открылась первая в Татарстане ресурсная комната для детей с инвалидностью

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В детском саду № 123 Казани открылась первая в Татарстане ресурсная комната для детей с инвалидностью. Она оборудована в рамках инклюзивного проекта «На урок – вместе», сообщает Минобрнауки РТ.

Ресурсная комната предназначена для занятий педагогов с детьми с разными формами инвалидности и расстройствами аутистического спектра. В ней имеются специальное оборудование для сенсорной разгрузки, игрушки для развития мелкой моторики и тренажеры.

«Открытие ресурсной комнаты стало нам большим подспорьем в работе с детьми с ментальными нарушениями развития. В нашей группе “солнечных” детей сейчас девять. С ними работают два воспитателя с дефектологическим образованием и педагог-дефектолог. Кроме того, к работе подключены и все сотрудники дошкольного образовательного учреждения: психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре», – отметила заведующая детсадом № 123 Елена Убанкина.

Проект «На урок – вместе» стартовал в 2016 году. За три года было открыто 45 ресурсных комнат в школах Подмосковья, Екатеринбурга, Казани, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Омска.

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