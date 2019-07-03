Элвин Грей планирует открыть ресторан в Казани под собственным лейблом

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Певец Радик Юльякшин, известный публике как Элвин Грей, планирует открыть рестораны под собственным лейблом в Казани и Уфе. Об этом он рассказал в интервью МК (Уфа).

По словам артиста, в ресторане гости смогут отведать национальную кухню.

«Ближе к осени у нас откроется свой ресторан в Уфе и Казани. Параллельно мы уже выпускаем одежду брендовую и другую продукцию для слушателей, – отмечает певец. – Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию».

Певец поделился, что в ресторане планирует проводить фан-встречи для всех артистов, «приезжающих с гастролями».



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