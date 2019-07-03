В столкновении легковушки и автобуса в Альметьевском районе РТ пострадали 8 человек

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В столкновении автобуса и легковушки в Альметьевском районе Татарстана пострадали восемь человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Пассажир легковушки находится в тяжелом состоянии в медсанчасти "Татнефть", там же еще двое пострадавших в аварии в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших находятся в ЦРБ Альметьевска также в состоянии средней степени тяжести. Еще трое в травмпункте Альметьевска. На место ДТП выезжали три бригады "скорых"», – рассказала агентству пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.

По данным Минздрава РТ, пятерых пострадавших после оказания им помощи медики отпустили домой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что около восьми часов утра рядом с селом Ямаши на трассе Казань – Оренбург столкнулись «Опель Астра» и вахтовый автобус «ПАЗ».

Известно, что в автобусе находилось 15 человек.

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