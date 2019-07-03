В Казани до конца июля отремонтируют улицу Сахарова с прилегающими внутриквартальными проездами

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани начался ремонт улицы Академика Сахарова протяженностью 1,3 км с прилегающими внутриквартальными проездами. Работы планируется завершить до 31 июля, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт улицы ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «На площади 33,7 тыс. кв. метров будет уложен новый слой асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены дорожные и тротуарные бортовые камни», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, будут установлены новые перильные ограждения, дорожные знаки, четыре автопавильона, а также нанесена разметка из термопластика.

Улица Академика Сахарова расположена в Советском районе Казани.

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