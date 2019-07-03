Форум гостеприимства, квиз-викторина и Sunnyфест: туристические проекты в РТ поддержат субсидиями

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Государственный комитет Республики Татарстан по туризму определил победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета республики организациям в сфере внутреннего и въездного туризма. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«На поддержку туристских организаций из бюджета Республики Татарстан в 2019 году выделено 6,8 млн рублей», — отметили в Госкомитете РТ по туризму.

Победителями конкурсного отбора в этом году признаны восемь туристских организаций. Так, ООО «Парус» получит субсидию на организацию международного хоккейного турнира среди любителей в Казани в размере 895 тыс. рублей, а ООО «Тур-Отель» возместят затраты на организацию зимнего фестиваля «КышдаКар» (834 тыс. рублей).

На принятие решения комиссией влияли такие факторы, как оригинальность проекта, уровень его проработки и перспективы развития. Кроме того, участникам необходимо было обязательно обосновать экономическую и социальную значимость проекта, рассказал ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Еще один победитель — ООО «Трэвэл-эндвок» — на полученную субсидию (862 тыс. рублей) планирует отпраздновать 10-летний юбилей резиденции Кыш-Бабая и Кар-Кызы.

«Я рада, что наш проект поддержали. Мы планируем провести десятилетие нашей резиденции Кыш Бабая и сделать грандиозное представление с участием Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочки из Костромы. Это будет уникальное и красивое шоу для взрослых и детей. Я считаю, нужно поддерживать такие сказочные и большие мероприятия», — поделилась директор туркомпании «Трэвэл-эндвок» Юлия Таланова.

Денежные выплаты также получит Центр развития туризма РТ на организацию Форума гостеприимства для представителей туриндустрии и ООО «Казань-Интур» на отбор III чемпионата мира по брейкингу Break&travel2.

Кроме того, Фонд социально-экономического развития Мамадышского района получит субсидию за проведенный фестиваль креативных санок «Sunnyфест», а частное учреждение допобразования «Ноосфера» — за организацию фестиваля авиамодельного творчества «На крыльях Победы».

Также в числе победителей индивидуальный предприниматель Сергей Набиуллин, который задумал провести открытый фестиваль-чемпионат по квиз-викторине для татарстанцев и представителей других субъектов РФ. По словам организаторов мероприятия, всероссийский интеллектуальный турнир пройдет в Казани в сентябре.

Всего в этом году в Госкомитет РТ по туризму поступило 24 заявки на конкурс из Казани и семи муниципальных районов республики на общую сумму более 27 млн рублей.

Ранее средства на поддержку туристских организаций из бюджета Республики Татарстан выделялись в 2015 году, тогда победителями были признаны семь туристских организаций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.