ТОСЭР «Зеленодольск» привлечет 8 новых резидентов до конца 2019 года

(Зеленодольск, 3 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). До конца 2019 года ТОСЭР в Зеленодольске планирует привлечь 8 новых резидентов и более 3 млрд рублей инвестиций. Об этом рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«Сегодня ведем переговоры с ещё 8 резидентами. Мы для себя вывели формулу — количество рабочих мест и инвестиций на 1 гектар. Если мы действительно видим, что резидент к этим условиям готов, то тогда идём на заключение соглашения», — рассказал глава республиканского ведомства.

Чтобы зайти на площадку ТОСЭР «Зеленодольск», резидент должен подтвердить, что привлечёт инвестиции в размере 10 млн рублей и создаст не менее 20 рабочих мест.

На сегодняшний день на территории ТОСЭР разместились 5 резидентов. Они планируют производить интеллектуальные счётчики, полимерную арматуру, упаковку, лекарства и металлические изделия.

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