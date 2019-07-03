Марат Галеев: Дальнейшее развитие промышленности РТ связано с нацпроектом «Производительность труда»

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На днях члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ обсудили с представителями Министерства промышленности республики дальнейшую реализацию нацпроекта «Производительность труда».

В 2016 году Госсоветом Татарстана был принят закон «О промышленной политике», регламентирующий правила для традиционных отраслей республиканской экономики, а также и для резидентов различных стартап-площадок, технопарков, индустриальных парков.

«Наш закон, принятый в 2016 году, стал импульсом развития промышленности», – подчеркнул глава комитета по экономике Марат Галеев.

Замминистра промышленности РТ Тимур Саматов на заседании комитета отметил, что промышленность Татарстана выросла на 2% по итогам прошлого года, предприятия республики произвели продукции на 2,82 трлн рублей. «И в 2019 году рост продолжился: за январь-май текущего года прирост составил +1,1% (в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом). В республике действуют 85 технопарков и индустриальных парков, на которых работают порядка 1 тыс. 400 резидентов, создано более 26 тыс. рабочих мест».

Дальнейшее развитие промышленности республики Марат Галеев связывает с нацпроектом «Производительность труда», который стартовал в начале текущего года.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Татарстане в течение пяти лет планируется модернизировать 351 предприятие, что будет обеспечивать рост производительности на каждом из них не менее чем на 5% в год.

Татарстанская «Единая Россия» контролирует реализацию национальных проектов в республике. Так, 10 июня по инициативе Татьяны Ларионовой прошли общественные слушания по проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

Слушания показали, что даже небольшая экспертная поддержка предприятий способна привести к серьезному росту эффективности. В качестве примера было отмечено, как замена освещения, побелка стен в цехах продукции позволяли на десятки процентов ускорить работу линий и повысить количество и качество производимой продукции.

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