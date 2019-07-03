Жители четырех районов Казани останутся без света

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Жители Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов Казани 4 июля на время останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители Вахитовского района, проживающие по адресам: ул. Волкова, 72, ул. Груздева, 5, ул. Лесгафта, 21, 29, ул. Чехова, 28, а также жители Приволжского района, проживающие в домах по адресам: ул. Гарифьянова, 24, 26, 28, ул. Дубравная, 57, пр. Победы, 26, ул. Сафиуллина, 16, 16а, 20, 26, 30, ул. Сыртлановой, 4, 15, 17, 19, 21, ул. Фучика, 2, 2б, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 12а. Свет также отключат в домах частного сектора по улицам: Березовая роща, Гагарина, Горийская, Запорожская, Калинина, Матюшинская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная, Центральная.

В Московском районе света не будет с 8 утра до 8 вечера по адресам: ул. Восстания, 30, 34, ул. Гагарина, 24, 26, 26а, 28а, 28б, 89, 91, ул. Декабристов, 164, 176, 178а, 178/2, пр. Ибрагимова, 12, 14, 20, 22, 24, ул. Академика Королева, 19, 32, 34, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, ул. Коломенская, 11, 14, 16, 16а, 18, 20, 26, 18а, ул. Партизанская, 21, 23, 25, 27, 52, ул. Фурманова, 23, ул. Шоссейная, 4, 6.

С 9.00 до 18.00 произойдет отключение света в Советском районе. Без электричества останутся дома: ул. Алексеева, 6, 7, ул. Искра, 1, 1/4, 3, ул. Родины, 8а, 10, 25а, ул. Сеченова, 3, 5, 7, 11, а также дома в поселке Малые Клыки по адресам: переулок Дорожный, 10, ул. Совхозная, 34а.

Свет отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

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