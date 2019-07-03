Айрат Зарипов наградил лучших журналистов республиканских и федеральных СМИ за плодотворную работу

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов наградил журналистов за плодотворный труд и активное участие в организации информационного освещения и проведения мероприятий в Татарстане. Всего награды получили 53 сотрудника медиаотрасли.

«Благодаря вам весь мир, вся наша великая страна знает, что происходит в нашей замечательной республике, знает о том, чем мы живем, чем дышим, и за это вам огромное спасибо», — отметил руководитель «Татмедиа».

Он также подчеркнул, что в этом году республиканские СМИ приняли активное участие в освещении Чемпионата России по рабочим профессиям WorldSkills Russia. В скором времени сотрудников медиаотрасли ждут новые крупные события — мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019, а также выборы в Государственный совет РТ.

«В этом году 8 сентября пройдут выборы в Государственный совет РТ, и мы с вами будем принимать в этом активное участие не только как избиратели, но и как люди, которые будут рассказывать жителям нашей республики о предстоящих событиях», — заключил Айрат Зарипов.

Награды от руководителя «Татмедиа» получили и сотрудники ИА «Татар-информ». Так, почетными грамотами наградили: замгендиректора, главного редактора газеты «События недели» Аяза Исмагилова и корреспондента Наталью Рыбакову. Благодарственные письма получили: первый заместитель главного редактора русской редакции, редактор отдела происшествий Светлана Белова, редактор отдела экономики, промышленности и финансов Александр Третьяков, координатор Дмитрий Киселев, корреспонденты Диана Авакян, Гульнара Гарифуллина, Надежда Гордеева и Егор Никитин, фотограф Салават Камалетдинов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.