Татар-информ

3 июля 2019, 09:40

Здоровье и среда

Андрей Кончаловский и Александр Броварец будут продвигать бренд «Планета Здоровья»

Здоровье и среда

Андрей Кончаловский и Александр Броварец будут продвигать бренд «Планета Здоровья»

Целью нового партнерства станет создание сети современных аптек с акцентом на товары для красоты и здорового образа жизни.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Андрей Кончаловский и Александр Броварец будут продвигать бренд «Планета Здоровья». Стратегическая цель нового партнерства — создание сети современных аптек, в ассортименте которых акцент сделан не только на медицинские препараты, но и на товары сегмента Lifestyle: красота, здоровый образ жизни, спорт, диетология.

Формат современной аптеки «Планета Здоровья» развивает уже несколько лет. Высокие стандарты обслуживания, постоянно действующие специальные программы и проекты (Юный Фармацевт, Страна Детства на Планете Здоровья, Клуб Мам) — это основа взаимодействия «Планеты Здоровья» с покупателями.

Группа компаний Андрея Кончаловского, ставшая соинвестором проекта по реорганизации и консолидации в единую сеть аптек и сервисных компаний, использующих бренд «Планета Здоровья», имеет большой опыт в сегменте Lifestyle.

Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая более 15 лет развивают бренд «Едим Дома», успешно присутствующий не только в медийном сегменте, но и в сегменте FMCG (товары повседневного спроса). На данный момент выпущено более 550 товарных позиций для кухни и дома, открыто 150 магазинов кухонной мебели «Едим Дома», работает группа ресторанов и сеть кулинарных студий, запущен самый популярный кулинарный портал в России (www.edimdoma.ru) с посещаемостью 120 млн человек в год и ряд сопутствующих проектов.

Объединение компетенций сторон должно позволить выстроить эффективный бизнес с четким позиционированием в сегменте рынка, ориентированного на здоровый образ жизни и дать возможность привлечь дополнительных потребителей в условиях нарастающей конкуренции.

Стороны связывают давние деловые отношения. Александр Броварец неоднократно выступал партнером Группы в различных lifestyle-проектах, а также как сопродюсер кинокартин Андрея Кончаловского («Глянец» (2007) и «Рай» (2016)).

На новом этапе сотрудничества стороны ставят перед собой цель провести структурную реорганизацию с целью создания интегрированной многопрофильной компании, отвечающей самым высоким стандартам.

Настоящий пресс-релиз представляет собой официальное заявление бренда «Планета Здоровья». Детали сделки стороны не разглашают. Информация об организационных и управленческих решениях будет размещена на медиа-ресурсах сторон.


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